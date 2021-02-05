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فن

المثقف الواعى والوطنى المخلص.. تويتر يتحول لدفتر عزاء بوفاة عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:21 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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مصطفى كرم

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عزت_العلايلي بعد وفاته صباح اليوم.

وتصدر العاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت تعزيات الجمهور كالتالي :"‏فقدنا اليوم انسانًا وفنانًا كبيرًا وداعًا ‎#عزت_العلايلي إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون " و "‏انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله لفنان الكبير الأستاذ ‎#عزت_العلايلي فى ذمة الله رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته ".

ونعاه آخرون "‏أنا لله وانا اليه راجعون #عزت_العلايلي فيدمج الله ...الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" و " ‏وداعا الفنان القدير ،والمثقف الواعى ، والوطنى المخلص ،والإنسان النبيل عزت العلايلى".

وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

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