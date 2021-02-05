كشف لغز نشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بالشرقية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف لغز نشوب حريق بمخزن اعلاف حيوانية بالشرقية.





تبلغ لمركز شرطة فاقوس بالشرقية بنشوب حريق بمخزن أعلاف حيوانية بقرية البيروم دائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب الحريق بمخزن أسفل منزل مكون من طابقين مُخصص لتخزين الأعلاف والمبيدات ملك (تاجر أعلاف- مقيم بدائرة المركز) وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.





ورجح مالك المخزن أن يكون السبب نتيجة ماس كهربائى ، وأضاف مشاهدة الأهالى لأحد الأشخاص والنيران ممسكة بملابسه على مقربة من المخزن وقيامه بخلع تلك الملابس وإنصرافه وتبين أنها بها آثار حريق وبداخلها ( إيصال إستلام بطاقة تحقيق شخصية بإسم أحد الأشخاص) .





بتكثيف التحريات تبين مرور مالك المخزن بضائقة مالية لكثرة مديونياته وإقتراضه مبلغ مالى من أحد البنوك ، وقيامه بالإشتراك مع (نجله ، خاله - مقيمان بدائرة المركز ) بالإتفاق مع ( أحد الاشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) على إضرام النيران بالمخزن للإستفادة من وثيقة التأمين على المخزن ضد السرقة والحريق بمبلغ ( 4 مليون جنيه ) فإستعان الأخير بكلًا من (عاملان– أحدهما الشخص الذى كان يرتدى الجاكت المعثور عليه - مقيمان بدائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية ) لإضرام النيران بالمخزن .





تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( مالك المخزن ونجله ) وتبين تواجد باقى المتهمين عدا أحدهما "هارب" بمستشفى الحروق بالشرقية ، وتم التحفظ عليهم .. واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف مالك المخزن ونجله بقيامهما بإعداد ( 6 جراكن تحوى بنزين ) ووضعها داخل المخزن وتوجها رفقة باقى المتهمين للمخزن حيث قاموا بالدلوف لداخله وسكب البنزين وإضرام النيران وأثناء خروجهم حدثت إصابتهم بحروق بالوجه واليدين والقدمين وألقى أحدهم الجاكت الخاص به وقام نجل مالك المخزن بنقلهم للمستشفى .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب .



