رئيس إسنا يعقد اجتماعا مع المواطنين لبحث احتياجات حياة كريمة.. صور

عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر لقاء بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ بقرية الكيمان، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.





وتم مناقشة عدة متطلبات لقرى الكيمان، والتى أكد رئيس المركز أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات مجلس قروى الكيمان وجميع قراها بالعزب والنجوع.





والتي تشمل إحلالا وتجديدا لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق.





أضاف أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – اصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.





وأضاف أنه تم تحديد متطلبات جميع قرى وعزب ونجوع مركز إسنا ولم يتم استبعاد أى قرية.





يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضا مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تنمية قراهم.