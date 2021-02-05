أكثر من 20 سنة خاطبة.. عبير حسن تكشف السر وراء عملها وأغرب المواقف التي تعرضت لها

الخاطبة عبير حسن :

- الإقبال على الخاطبة بيزيد منذ كورونا

- عندي عرسان من الإمارات لروسيا - أسرع جوازة تمت في أقل من 20 يوما - أغرب جوازة باظت بسبب رجل كرسي - تتحدث عن أغرب موقفين للعروسة





تعمل الخاطبة عبير حسن في مجالها منذ ما يزيد عن 20 عامًا وبالتحديد بداية عام 2000م حتى أصبحت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا خاصة موقع «فيسبوك» فيتواصل معها بشكل مباشر العريس أو العروسة أو أحد أطراف عائلتهم ثقة فيها كما أنها تداوم على هذا العمل دون أي مقابل .. التقي بها موقع «صدى البلد» للتعرف على السر وراء عملها وكذلك نسبة الإقبال عليها وأسباب ذلك إضافة إلى حديثها عن أغرب المواقف التي تعرضت لها منذ بداية عملها كخاطبة إلكترونية.





الدافع مشكلة حقيقية

كشفت عبير حسن أن الدافع لتطوعها في توفيق زوجين عن طريق الخاطبة هو وجود مشكلة حقيقة في التعارف بالنسبة للشباب والبنات عند الزواج، فبدأت من هنا تمارس عملها كخاطبة منذ قدومها من محافظتها الإسكندرية إلى القاهرة بعد زواجها.





وأضافت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن أول زواجة سعت فيها كانت لأخو زوجها ونجحت بالفعل بشكل لائق وجميل لا ينتقص فيه من الشاب أو الفتاة ثم كانت السبب في زواج بقية أخوات زوجها والأهل والجيران والأصدقاء.





وأوضحت الخاطبة عبير حسن أن دخولها عالم السوشيال ميديا كان باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.