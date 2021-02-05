أكثر من 20 سنة خاطبة.. عبير حسن تكشف السر وراء عملها وأغرب المواقف التي تعرضت لها

الخاطبة عبير حسن:
- الإقبال على الخاطبة بيزيد منذ كورونا
- عندي عرسان من الإمارات لروسيا
- أسرع جوازة تمت في أقل من 20 يوما
- أغرب جوازة باظت بسبب رجل كرسي
- تتحدث عن أغرب موقفين للعروسة
تعمل الخاطبة عبير حسن في مجالها منذ ما يزيد عن 20 عامًا وبالتحديد بداية عام 2000م حتى أصبحت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا خاصة موقع «فيسبوك» فيتواصل معها بشكل مباشر العريس أو العروسة أو أحد أطراف عائلتهم ثقة فيها كما أنها تداوم على هذا العمل دون أي مقابل .. التقي بها موقع «صدى البلد» للتعرف على السر وراء عملها وكذلك نسبة الإقبال عليها وأسباب ذلك إضافة إلى حديثها عن أغرب المواقف التي تعرضت لها منذ بداية عملها كخاطبة إلكترونية.
الدافع مشكلة حقيقية
كشفت عبير حسن أن الدافع لتطوعها في توفيق زوجين عن طريق الخاطبة هو وجود مشكلة حقيقة في التعارف بالنسبة للشباب والبنات عند الزواج، فبدأت من هنا تمارس عملها كخاطبة منذ قدومها من محافظتها الإسكندرية إلى القاهرة بعد زواجها.
وأضافت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن أول زواجة سعت فيها كانت لأخو زوجها ونجحت بالفعل بشكل لائق وجميل لا ينتقص فيه من الشاب أو الفتاة ثم كانت السبب في زواج بقية أخوات زوجها والأهل والجيران والأصدقاء.
وأوضحت الخاطبة عبير حسن أن دخولها عالم السوشيال ميديا كان باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام.
وأشارت عبير إلى إنشائها قناة على اليوتيوب من عام تطرح فيها مواصفات العريس وتترك رقمه للتواصل وكذلك العروسة ثم تستكمل باقي التفاصيل على الخاص من الصورة والمواصفات وقعدة الاتفاق.
ولفتت إلى أن الإقبال عليها يزيد وأن أهم شرط في الزواج التكافؤ الاجتماعي والديني والثقافي والسياسي، وأنها تتعامل مع العروسة كأنها ابنتها ومع العريس على أنه ابنًا لها، مع ذكر جميع مميزاتهم وعيوبهم.
مفهوم الخاطبة اختلف
ونبهت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن مفهوم الخاطبة اختلف كثيرًا عن الوقت الماضي فأصبحت أكثر انتشارًا وتوسعًا حتى أنه يتواصل معها الآن عرسان مصريون من عدة دول عربية كالإمارات والسعودية والبحرين وكذلك دول أوروبية كروسيا وأمريكا.
وتابعت «عبير» أن سن أصغر عروسة تواصلت معها كان 18 عامًا وتريد الارتباط بعريس يصل إلى سن الـ 26 عاما، وأنها نصحتها بأنها لم تصل إلى مرحلة النضج العقلي وتقبل مسؤولية أسرة، أما أكبر آنسة تواصلت معاها كانت تبلغ من العمر 54 سنة، وبالنسبة للمطلقات أو الأرامل من السيدات يتراوح السن بين 65:60 سنة.
وواصلت الخاطبة عبير حسن أنه لا تقبل أي طلبات من الشباب ممن هم دون الـ 25 سنة، وأكبر من تقدم لها عريس يبلغ من العمر 77 سنة وكان يطلب عروسا تصغره بـ 20 سنة وبالفعل وجدها له وتم زواجهما في أجواء عائلية، وكذلك قد يتقدم لها عريس من ذوي الهمم وتوافق عليه عروس ليس بها أي إعاقة جسدية.
أسباب اللجوء إليها
وأفادت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن من أهم أسباب اللجوء إليها قلة زواج البنات بسبب انشغالهن في العمل وارتفاع طموحهن، وكذلك انشغال الشباب في العمل بالخارج فأصبحت العلاقات الاجتماعية محدودة.
وبينت «عبير» أن الشخص الطموح يطلب منها الارتباط بصاحبة شخصية طموحة أيضًا وبنسبة كبيرة من نفس مهنته حتى إن لم تكن جميلة الشكل على نفس قدره أو العكس.
ولفتت عبير حسن إلى أن الرجال المطلقين يطلبون منها الارتباط بفتيات لم يسبق لهن الزواج أو مطلقات بدون أولاد اعتقادًا منهم بأن الأفضل هي من لم تمر بنفس تجربته.
ونصحت البنات بالتمسك بكافة الصفات التي تحلم بها في شريك حياتها من جمال شكل أو وظيفة معينة كضابط شرطة مثلًا إلا إذا اقتربت من سن الـ 35 عامًا؛ فهنا يجب أن تتحلى بقدر من المرونة في متطلباتها.
الأرقام تضاعفت وقت كورونا
ونوهت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، أن الإقبال على الخاطبة زاد والأرقام تضاعفت منذ شهر إبريل 2020 حتى الآن، لافتة إلى أن الأسر والشباب والبنات بدأوا يعيدون حساباتهم في الزواج.
وأضافت «عبير» أنه ساعد على ذلك وجود الكثير من وقت الفراغ بسبب إجراءات الحظر، فبدأ الشاب أو الفتاة أو أهلهم يسعون إلى زواجهم خوفًا من تقدم العمر بهم.
وواصلت عبير حسن أن الصدق والصراحة في التعامل أثناء فترة الخطوبة أهم شيء لإتمام الزواج على أساس صحيح ولضمان نجاحه، لافتةً إلى أنها دائمًا ما تنصح الشباب والبنات بالاهتمام بمظهرهم وجمالهم الداخلي، إضافة إلى التأكد من كل معلومة يقولها له الطرف الآخر.
تفاصيل أسرع جوزاة
وكشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا عن تفاصيل أسرع جوازة كانت سببًا فيها، والتي تمت في أقل من 20 يوم، وكان العريس مصري ويعمل طبيبًا بالمملكة العربية السعودية، والعروسة خريجة كلية لغات وترجمة وتبلغ من العمر 29 عامًا.
وأوضحت «عبير» أن العريس تواصل معها ووجدت له عروس مناسبة طبقًا للمواصفات التي أرسلوها لها إلا اختلاف المكان، حيث كان العريس من الإسكندرية والعروس من القاهرة.
وأكملت عبير حسن أن الاثنين وافقا على رؤية بعضهما ونزل العريس مصر في إجازة لمدة 40 يوم، وأرسلت له رقم أهل العروس ورقمها، فتواصلوا وعرفوا كل التفاصيل، وأهلها وجدوه كويس جدًا في التعامل مع البنت، وهي مياله له.
واستطردت أن العريس نزل إجازة يوم 1/10 وتم كتب الكتاب والفرح في يوم 20 /1، مشيرةً إلى أن قراءة الفاتحة كانت في يوم وكذلك الشبكة وأن الجوزاة كانت ناجحة وأنجب الزوجان الآن ويعيشان في سعادة.
ولفتت إلى أنه يتواصل معها الناس باستمرار مما تسبب في ظهور منافسين لها يسرقون أرقامها وصورها ويتواصلون مع الناس مستغلين اسمها وصفحات مزورة.
وأشارت إلى أن أكثر شيء أسعدها هو زواج شخص عن طريقها ثم أرسل لها رسالة يخبرها بأنه يدعو لها من أمام الحرم ومرة أخرى في يوم جمعة بعد الصلاة رغم أنها لم تجد له عروسا بكل المواصفات التي أرسلها إليها قبل زواجه منها.
الجواز نصيب دائمًا
وكشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا عن أغرب المواقف التي تعرضت لها كخاطبة دون مقابل منذ ما يزيد على 20 عامًا ودخولها عالم السوشيال ميديا من عام 2016.
وقالت «عبير» إن الزواج نصيب أيا كانت الطريقة التي تعرف بها الزوجان، وأن "جوازة باظت" بسبب رجل كرسي خبطت في رجل العريس، وكان يحمله أخو العروسة.
وأضافت الخاطبة عبير حسن أن هذا الموقف تسبب في إنهاء الجوازة قبل الفرح بأسبوع فقط، حيث طلقت العروسة وعاد جهاز الزوجية إلى بيت أهلها بعد مشادة كلامية نشبت بين العائلتين.
ولفتت إلى أن المشهد بدأ بقول العريس لأخو العروسة: «أنت أعمى مش تفتح»، فتدخلت والدة العروسة: « انت بتشتم ابني»، ووالدة العروسة: «إحنا في بيتنا»، ليرد أبو العريس: «لسه مش بيتكم»، لتدخل العروس: «بتكلموا أهلي كدا ليه»، فينهى العريس: « مش شايفة أهلك أنت طالق».
وتابعت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أننا في مثل هذه الحالات نحمد الله على أن الانفصال كان قبل الزواج، فهو أفضل من بعده كثيرًا وكذلك من طلاقها وهي حامل أو معها أطفال، فتذهب إلى المحاكم وليس بيت أهلها فقط.
أغرب موقفين للمخطوبة
وكشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، عن أغرب موقف تعرضت له طيلة مدة عملها كخاطبة والتي تزيد عن 20 عامًا.
وقالت «عبير» إنه في أحد الخطوبات حجز أهل العروسة مركبا في النيل للاحتفال بالخطوبة بعدد أفراد عائلتها فقط وتركوا أهل العريس جميعًا.
وأضافت الخاطبة عبير حسن أن أهل العروسة كانوا يتصرفون بطريقة غير لائقة مع العريس وأهله، فلم يأخذوا إلا العريس مما أثار حزن والدته وأدي إلى إنهائها للزيجة.
وتابعت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن من أغرب المواقف أيضًا هو اشتراط أم العروسة أن يكون العريس يتيم الأم، حيث أنها ترجع السبب في إنهاء الخطوبة السابقة لابنتها إلى والدته.
ولفتت إلى أن العروس قد تتواصل معها بنفسها بسبب أن والدتها غير اجتماعية، ومن ناحية أخرى قد تتواصل معها أم العروس لتزويج ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا خوفًا عليها من تقدم العمر.
واختتمت أن العريس قد يتواصل معها بنفسه مع رفض أهله للزواج عن طريق خاطبة، مشيرةً إلى أنه قد تشارك الطرفين بعد ذلك في الاحتفال بالخطوبة ثم اجراءات الزواج وحضور سبوع الأولاد.