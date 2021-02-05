ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليلى علوي: رحمة الله على عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:41 م
عزت العلايلى
عزت العلايلى
Advertisements
محمد بدران
نعت ليلى علوي الفنان عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.


ونشرت ليلى علوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة: "‬‏‪البقاء لله رحم الله الفنان الكبير عزت العلايلى".


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- أعلن عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 


وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».


وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

ترك لنا تاريخا.. هند صبري تنعى عزت العلايلي

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزت العلايلي لمسجد المروة بأكتوبر

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ عزت العلايلي.. فيديو

ترشيحاتنا

دولة عربية تسجل وفاة طفل بكورونا

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

خبر صادم.. نبيل الحلفاوي يودع عزت العلايلي بكلمات مؤثرة

جنازة عزت العلايلي..الرئيس الفلسطيني يبعث ببرقية تعزية

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي