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فن

أمام المقابر.. شاهد لحظة دفن جثمان الفنان عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:53 م
جنازة عزت العلايلي
جنازة عزت العلايلي
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سعيد فراج - يارا عمرو - يمني عبد الظاهر
انتهت منذ قليل مراسم دفن جثمان الفنان عزت العلايلي بمقابر أسرته بالسادس من أكتوبر، بعدما شيعت جنازته من مسجد المروة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن. 

وبدأت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، بساحة مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

وحضر عدد كبير من نجوم الفن إلى ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كل من: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، خالد النبوي، أشرف زكي، هاني مهنا، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد. 




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