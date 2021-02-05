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أخبار البلد

مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الأمن من قبل ACI

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:27 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
حقق مطار القاهرة الدولى إنجازًا جديدًا، وذلك لحصوله على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الأمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى ACI وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذه الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية  الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي. 

وبهذه المناسبة أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى على جهودهم الكبيرة التى ظهرت واضحة خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم فى مختلف مواقع العمل بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدني المصرى. 

وأكد وزير الطيران على أن حصول المطارات المصرية لهذة الشهادات جاء ليثبت التزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19″ بما يتوافق مع المنظمة  الدولية للطيران المدني  ومنظمة الصحة العالمية.
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