بمختلف الميادين.. شفط مياه الأمطار من شوارع مدينتي العريش وبئر العبد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء ، في الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين العامة بالمحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن اليوم الجمعه ، وتولي مجلس مدينة العريش ومجلس مدينة بئر العبد ، تسليك بالوعات تصريفها وشفط المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة للمساعدة في تصريف مياه الأمطار.













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ومن جانبه قال سعيد بدة رئيس مجلس إدارة الشركة رفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة أي طارئ نتيجة الظروف الجوية ورفع أى تجمعات من مياه الأمطار بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجالس المدن .





وناشد المهندس سعيد بدة المواطنين في المدن والقري بسرعة الإبلاغ عن أية تجمعات من المياه لسرعة التعامل معها، وذلك من خلال عدد من الهواتف الأرضية والمحمولة وخدمة "الواتس اب".





وتتعرض محافظة شمال سيناء إلى سقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة مصحوبة برياح وموجة برد وانخفاض في درجات الحرارة، وتقوم غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية فى مراكز المدن، والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والرى والأرصاد الجوية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وقد سارع المواطنون بمركزي الجسنة ونخل بوسط سيناء منذ ساعات الصباح ، وذلك بعمل سدود ترابية، لتساعد في تحويل مسارات مياه الامطار والسيول لري الاراضي الزراعية وتخزين المياه في هرابات إسمنتية تحت الأرض لإعادة استخدامها في الشرب وري الزراعات.





وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية.

ووجه المحافظ مسؤولي مديريات الخدمية باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.. وقال الي انه يتم تنفيذ خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.وتنفيذ السيناريوهات التي تم وضعها من قبل حسب المتغيرات الجوية.





وأكد العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية، واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الادارة العامة للموارد المائية والري. ووجه "الغندور"، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، ورفع درجة الاستعداد في غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام.







