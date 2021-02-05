رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة يفتتح معرضين جديدين للبيع

افتتح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، معرضي بيع منتجات ملابس وإكسسوارات السيدات والأطفال، الأول يقام خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، بمدينة نصر ومخصص للتجار وأصحاب المحلات وتشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، الأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى أثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، وسيتم تخصيص جزء من المعرض أيضا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.





والمعرض الثاني يقام خلال نفس الفترة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويضم ملابس البيت واللانجيري . ويستقبل المعرض جميع المتخصصين ومُصنعي الملابس الجاهزة وأصحاب والعلامات التجارية وتجار الجملة وتجار التجزئة محلات الملابس بأنواعها ومصممي الأزياء.





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وصرح عبد السلام بان الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة حيث تسهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات وتعد فرصة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة لاحدث التصميمات الجديدة وإعادة الرواج للقطاع الذي طالما عانى خلال الشهور الماضية من جائحة كورونا.





وأضاف أننا لدينا تفاؤل كبير بحدوث تحسن داخل القطاع خلال الفترة المقبلة وأن أعدادًا كبيرة من المصانع استطاعت أن تعيد ترتيب أوراقها وخططها وخطوط إنتاجها لتتماشي مع احتياجات الأسواق والتعامل مع المتغيرات الجديدة الناجمة عن كوفيد 19.





وأشادت بهية مدحت نظيم عضو مجلس إدارة الغرفة بالتنظيم واتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعارض، والتزام المشاركين والزوار بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات بشكل دائم، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الجميع.