بمناسبة العيد القومى.. محافظ الدقهلية: مشروعات بقيمة 5 مليارات و834 مليون جنيه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الخطة الاستثمارية للدقهلية وصلت فى 2019 / 2020 بإجمالى 570 مليون جنيه بدلا من 240 مليون جنيه.





وقد بلغت خطة العام المالى 2020/ 2021 ما قيمته 611 مليون جنيه وذلك لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة لهم فى قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والامن والدفاع المدنى والمرور.





كما تم إنشاء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ( منظومة الشباك الواحد) بتكلفة 1.2 مليون جنيه وربطه بالمراكز بنطاق المحافظة وتم إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات ( لقاء المواطنين الاسبوعى / مركز ادارة الازمات/ فيديو كونفراس لمجلس المحافظين ) بتكلفة 500 ألف جنيه.





وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء مصعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تطبيقا لكود الإتاحة الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة لخدمة القاعة متعددة الاستخدامات بتكلفه 760 ألف جنيه.





كما تم تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، حيث تم توقيع بروتوكول لتطوير المناطق العشوائية بقيمة 269 مليون جنيه وشملت أوجه التطوير ( الصرف الصحى / مياه الشرب / الرصف / تركيب انترلوك/ أعمال كهرباء ) فى كل من المنصورة وبلقاس وبدأ العمل بالفعل فى تطوير منطقة سندوب بالمنصورة بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوتة بتكلفة 143 مليون جنيه ومنطقة وسط المدينة ببلقاس بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأضاف أنه تم تطوير دورات المياه العمومية بالشوارع والميادين بمدينة المنصورة بعدد 166 دورة مياه بتكلفة 3.5 مليون جنيه كما تم إنشاء عدد 2 مرسى الأتوبيس النهرى بتكلفة 6.12 مليون جنيه للربط بين المنصورة وطلخا وجار دراسة إنشاء عدد 2 مرسى بمدينة شربين.





8- حل مشكلة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة والقائمة منذ أكثر من عشر سنوات بتكلفة 65 مليون جنيه.

كما تم حل مشكله أبراج التعاونيات بعد توقف دام 16 عاما ..بعدد 11 برجا بعدد وحدات 968 وحدة سكنية حيث تم تدعيم محطة الصرف الصحى لتستوعب تصرفات 11 برجا سكنيا، وتم تعديل مكان لبناء المول التجارى بدلا من هدم المسجد القديم.