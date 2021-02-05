وزير الداخلية هاجمها على تويتر.. تغريدة لـ ريهانا تثير غضب حكومة الهند

أثارت نجمة البوب العالمية "ريهانا"، الجدل؛ بعد نشرها تغريدة عبر حسابها بموقع التغريدات "تويتر"، لفتت الانتباه العالمي إلى قضية احتجاج المزارعين، ما دفع الهند إلى إطلاق رد فعل عنيف غير مسبوق ضد المطربة العالمية.





وجاءت تغريدة "ريهانا" عن قضية حظر الإنترنت في مواقع الاحتجاج ، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وحصلت على أكثر من 700 ألف إعجاب في غضون ساعات من متابعيها البالغ عددهم 100 مليون شخص، ولكن كان رد الحكومة سريعًا، بقيادة وزير الداخلية ، أميت شاه ، الذي قام بالتغريد، مساء الأربعاء باستخدام هاشتاج #IndiaAgainstPropaganda و #IndiaTogether.





وكتب "لا توجد دعاية يمكن أن تردع وحدة الهند! لا يمكن لأية دعاية تمنع الهند من تحقيق آفاق جديدة! ولا يمكن للدعاية أن تقرر مصير الهند.. الهند تقف متحدة دائما لتحقيق التقدم".





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، أصدرت وزارة الخارجية بيانا انتقدت فيه المشاهير لتعليقاتهم غير الدقيقة أو المسؤولة، حيث غرد كبار الوزراء والمشاهير ضد المنشورات التي تهدد وحدة الهند، خاصة بعدما قامت بعض القنوات الإخبارية الموالية للحكومة بتضخيم قضية التعليقات بعد نشر تعليق ريانا.





وتحركت إحدى ممثلات بوليوود المعروفة بآرائها المؤيدة للحكومة ضد ريانا حتى أنها أطلقت عليها لقب نجمة إباحية، وتداولوا إعادة نشر قضية سابقة لها وهي اعتداء صديقها السابق كريس براون عليها في عام 2009.





وتأتي هذه التغريدة بعد تظاهر عشرات الآلاف من المزارعين منذ أكثر من شهرين ضد القوانين الجديدة المتعلقة بتخفيف القواعد المتعلقة ببيع وتسعير وتخزين المنتجات الزراعية، وبعد ذلك بفترة وجيزة، بدأ الوزراء ونجوم بوليوود ولاعبي الكريكيت أيضًا في التغريد باستخدام أحد أو كلا الهاشتاجات التي يستخدمها شاه.





وشارك العديد من المشاهير تغريدات مماثلة لدعم احتجاجات عشرات الآلاف من المزارعين عند حدود دلهي، ومنهم القبطان الهندي فيرات كوهلي، وأكشاي كومار، وأجاي ديفجن، وكاران جوهر، والمغنية الأسطورية لاتا مانجيشكار ولاعبة التنس ساينا نيهوال.





واستمرت مظاهرات المزارعين ومن بينهم رجال ونساء وأطفال مسنون التراجع عن موقفهم حتى خلال درجات حرارة الشتاء المنخفضة، واستمروا في التخييم في العراء والعيش والنوم في الشوارع، وتصدرت الاحتجاجات الأسبوع الماضي عناوين الصحف العالمية عندما انتهت مسيرة للمزارعين بمصادمات عنيفة أسفرت عن مقتل محتج وإصابة مئات من رجال الشرطة والمحتجين.