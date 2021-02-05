الزمالك يفوز على الزهور في انطلاق الدور النهائي من دوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره الزهور بنتيجة 34 - 26، في أولى لقاءات الدور النهائي من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021.





وانتهى الشوط الأول بتقدم "الفارس الأبيض" بنتيجة 19 - 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.





وأقيم اللقاء ، مساء اليوم الجمعة ، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.



