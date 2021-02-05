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رياضة

الزمالك يفوز على الزهور في انطلاق الدور النهائي من دوري محترفي اليد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:10 م
صدى البلد
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محمد سمير
فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره الزهور بنتيجة 34 - 26، في أولى لقاءات الدور النهائي من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الفارس الأبيض" بنتيجة 19 - 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وأقيم اللقاء، مساء اليوم الجمعة، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وكان الدوري قد توقف، نوفمبر الماضي؛ بسبب استعدادات المنتخب الوطني لبطولة العالم رقم 27 والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي.
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