محمد موسى ناعيًا عزت العلايلي: نموذج للوطنية الحقيقة

نعى الإعلامي محمد موسى الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.









وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الجميع يعرف المواقف الوطنية للفقيد الراحل الفنان عزت العلايلي، التي تعد نموذجا للوطنية الحقيقية.





وتابع موسى أن العلايلي كان نجما أحبه واحترمه كل المصريين ، وقدم أعمالا فنية هادفة محفورة في تاريخ الفن المصرى، وكان رمزًا للنجاح وجسد شخصيات تركت بصمة لدى الجمهور والمجتمع خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه وندعوا الله أن يتغمد الفقيد برحمته.







