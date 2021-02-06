كيفية تعطيل إشعارات يوتيوب المزعجة لهواتف آيفون وآيباد

تتيح الإشعارات فى موقع YouTube يوتيوب، معرفة وجود مقاطع فيديو وتحديثات جديدة من القنوات التى تشترك فيها والمحتويات الأخرى، حيث تعلم إشعارات يوتيوب المستخدمين كل جديد، ولكن على الرغم من ذلك فإنها تكون كثيرة ومزعجة، الأمر الذى يسبب ضيقا كبيرا للمستخدمين.

وبحسب صفحة الدعم الرسمية من جوجل فإن هناك عددا من الإجراءات التى يجب اتباعها للقيام بتعطيل الإشعارات المزعجة على موقع يوتيوب على هواتف آيفون وآيباد ، وهى :









تعطيل اشعارات يوتيوب المزعجة على هواتف آيفون وآيباد :





- افتح تطبيق يوتيوب YouTube ، ثم اضغط فوق أيقونة الحساب في أعلى اليمين لفتح قائمة حساب يوتيوب.





- على قائمة الحساب ، اضغط على الإعدادات.





- في قائمة الإعدادات ، اضغط على الإشعارات لرؤية قائمة بإشعارات يوتيوب المتاحة لأجهزة آيفون وآيباد .





- اضغط فوق شريط التمرير الموجود بجوار كل إشعار لتمكينه أو تعطيله. يتم تمكين الإشعارات ذات أشرطة التمرير باللون الأزرق ، بينما يتم تعطيل الإشعارات من خلال أشرطة التمرير الرمادية.





- وإذا كنت ترغب في ظهور الإشعارات للظهور مرة واحدة فقط في اليوم ، فاضغط على شريط التمرير لتمكين خيار الملخص المجدول أو Scheduled Digest في أعلى القائمة، سيتعين عليك الضغط على اسم الخيار لتعيين وقت الإشعار.





- بمجرد إجراء هذه التغييرات ، سيتم تطبيق الإعدادات تلقائيًا، اضغط على سهم الرجوع للعودة إلى يوتيوب.











