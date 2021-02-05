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سيارات

تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:01 م
سيات اتيكا SEAT ATECA
سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة سيارات في مصر السيارة سيات اتيكا seat ateca 2021 , والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» وهذه الفئة تحظي باهتمام كبير بين محبي السيارات نظرا لارتفاعها الجيد عن الأرض وسعة تخزينها الداخلية الكبيرة.

تأتي سيات اتيكا seat ateca 2021 بمحرك 1400 سي سي تيربو 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك سبع سرعات دبل كلتش لسرعة استجابة النقلات.

وجاءت السيارة سيات اتيكا seat ateca 2021 بتغييرات داخلية منها الطارة ومقابض الأبواب وفرش السيارة وشاشة تاتش 10.25 انش ومقاعد كهربائية قابلة للتعديل وفتحات الـUSB الجديدة ونظام إضاءة داخلي ملون فاخر مثل مرسيدس وشاشة معلومات داخلية تاتش 9.2 بوصة.

سيات اتيكا seat ateca 2021 بها فوانيس ليد خلفية جديدة كليا ومصد خلفي جديد وسبويلر خلفي وفتحات شكمان جديدة مما سيزيد من طول السيارة وستأتي أيضا بجنوط جديدة 19 انش.

وحصلت سيات اتيكا seat ateca 2021 علي تغييرات في الشكل وتغيير الشبكة الأمامية والفوانيس الأمامية الليد وإعادة تصميم فوانيس الشبوره والاكصدام الأمامي وتغيير شكل غطاء المحرك.


اسعار  سيات اتيكا seat ateca 2021 اليوم في مصر

سيات أتيكا اول فئة seat ateca 2021 Style بسعر 435.000 جنيه

سيات أتيكا ثاني فئة seat ateca 2021 Style Plus بسعر 485.000 جنيه

سيات أتيكا اعلي فئة seat ateca 2021 FR بسعر 560.000 جنيه
تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور
تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور
تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور
تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور
تعرف على أسعار موديلات سيات اتيكا SEAT ATECA 2021 اليوم في مصر.. صور
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