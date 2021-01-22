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سيارات

سيات تنافس اسكودا بسيارة كروس أوفر جديدة.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:59 ص
سيات
سيات
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أماني نوار
قدمت شركة سيات في الفترة الأخيرة الكثير من الموديلات السيدان الأنيقة، والمتطورة، لذلك قررت طرح نموذج جديد من سيارات الكروس أوفر تنافس سكودا الحديثة.

ووفقا لما قالوا الخبراء فإن سيات قدمت العام الجاري نموذجين معدلين سيارات Tarraco الكروس أوفر، وهو أول نموذج  يحصل على محركات TSI توربينية بسعة لترين وعزم 245 حصانا.

ونجد أن النموذج الآخر من السيارات يحصل على محركات TSI ، وهي محركات توربينية عزمها 190 حصان ، ومن المفترض أن تجهز السيارات الجديدة من سيات بعدة أنظمة مخصصة للسير على الطرق الصعبة ، بالإضافة إلى أنظمة الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة.

وستحصل السيارة أيضا على أنظمة مولتيمديا المتطورة وأنظمة كهربائية حديثة للتحكم في وضعيات، وحركة المقاعد، مع كاميرات، وحساسات أمامية وخلفية للضوء والمطر.

وتحتوي السيارات أيضا على قمرات مجهزة بصفين أو 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ5 أو 7 ركاب على الأقل، ومن المفترض أن يتم طرح السيارة في السوق العالمي بسعر 20 ألف دولار تقريبا.
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