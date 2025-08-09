قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أول رد من البلوجر بيتر تاتو بعد خروجه من قسم مصر الجديدة

البلوجر بيتر تاتو
البلوجر بيتر تاتو
رامي المهدي

قال البلوجر بيتر تاتو، أنه أنهى إجراءات خروجه من قسم شرطة مصر الجديدة، بعدما تم التحقيق معه في القضية رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.

وعبر بيتر تاتو، في تصريحات لصدى البلد، عن سعادته عقب خروجه من قسم شرطة مصر الجديدة قائلًا :"الحمد لله على كل حال والنيابة أخلت سبيلي بمبلغ 10 الأف جنيه".

أنهى البلوجر “بيتر ليتو” الشهير بـ"بيتر تاتو"، إجراءات إخلاء سبيله، وخرج منذ قليل من قسم شرطة مصر الجديدة.

وقال مينا ناجي، محامي بيتر تاتو، لـ"صدى البلد"، إن موكله أنهى إجراءات خروجه؛ بعدما سدد الضمان المالي الـ 10 آلاف جنيه، التي قررتها جهات التحقيق، في القضية رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.

10 قرارات من النيابة.. تفاصيل إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو 

قال مينا ناجي، المحامي بالنقض ومحامي المتهم بيتر ليتو، إن النيابة العامة أصدرت عدة قرارات في القضية، جاءت على النحو التالي:

1- إخلاء سبيل المتهم بيتر ليتو إذا سدد ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف جنيه.

2- إيداع مبلغ مالي قدره خمسمائة وعشرون جنيهًا خزينة المحكمة لحين الفصل في القضية.

3- إيداع مبلغ واحد دولار أمريكي بحساب النيابة العامة لدى البنك العربي الأفريقي لحين الفصل في القضية.

4- إرسال محتوى الحرز رقم 2/123، 8، 10 إلى المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (Eg-CERT) لبيان ما إذا كان يحتوي على صور أو مقاطع مصورة أو رسائل تتعلق بالقضية محل التحقيق، الخاصة بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يُعد تقرير فني بالفحص ويُعرض فور الانتهاء منه.

5- إرسال حرز الحقن الطبية "السرنجات" إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى تحديد نوعها والجدول المدرجة به.

6- إرسال حرز الذاكرة الوميضية إلى قسم المساعدات الفنية بإدارة تكنولوجيا المعلومات لتفريغ محتواها وبيان ما إذا كان يحتوي على صور أو مقاطع مصورة أو رسائل تتعلق بالقضية، مع إعداد تقرير فني بالفحص.

7- تكليف أحد الضباط بإعادة تحريز عدد 2 ماكينة سداد فوري وإيداعها مخزن النيابة العامة لدى القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.

8- تكليف أحد الضباط بإعادة تحريز محاقن الوشم والحبارات وأنابيب ألوان الوشم، وكذلك حرز الواقي الذكري، وإيداعها مخزن النيابة لدى القسم لحين صدور قرار آخر بشأنها.

9- التحفظ على المحل الخاص بالواقعة الكائن في 46 شارع عبد العزيز الهواري خلف مستشفى فلسطين بمصر الجديدة لحين صدور قرار آخر بشأنه.

10- الاستعلام من حي مصر الجديدة عما إذا كان قد صدر للمحل المذكور ثمة تراخيص من عدمه، وموافاة النيابة بالرد رسميًا.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"بيتر تاتو"؛ بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقه، بناءً على بلاغات قانونية تتهمه بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى يُخلّ بالآداب العامة ويحرض على الفسق والفجور».

وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات إلى مكتب النائب العام، تتهم "بيتر تاتو" بإنشاء حسابات إلكترونية استخدمها لبث محتوى اعتُبر خادشًا للحياء، ويحض على هدم القيم الدينية والمجتمعية؛ ما دفع السلطات إلى التحرك الفوري وإلقاء القبض عليه تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

بيتر تاتو البلوجر بيتر تاتو مصر الجديدة

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
القلب
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
وفاة عامل نظافة
