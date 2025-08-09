مجرد شائعات .. سهير جودة تكشف الحالة الصحية لأنغام |خاص

كشفت الإعلامية سهير جودة تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة فى البنكرياس .

وقالت سهير جودة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أن الفنانة أنغام حالتها مستقرة وهى بالفعل خرجت من العناية المركزة بعد إجراء العملية الأخيرة ، ولا صحة لوجود أورام او تدهور لحالتها الصحية كما تداول من بعض المواقع.

واستكملت سهير جودة، أنها على تواصل دائم مع اشخاص يتواجدون مع أنغام لتطمئن عليها.

محمود سعد يطمئن الجمهور على صحة أنغام

وحرص أيضا الإعلامي محمود سعد، على طمأنة جمهور ومحبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام، هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى، في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا، هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا، دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى، وان شاء الله اطمنكم عليها أولا بأول

تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

وقد عانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة بورم في البنكرياس وقامت بإجراء عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة للتخلص منه.

وتسبب ورم البنكرياس في معاناة أنغام من مضاعفات صحية عديدة استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.