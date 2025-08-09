قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوط أول ممل.. الغندور يعلق على الشوط الأول لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

يارا أمين

علق الإعلامي خالد الغندور، على نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي ومودرن سبورت.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عند غياب بعض اللاعبين المؤثرين بيبقى كله شبه بعض، شوط أول ممل جدا بلا خطورة ولا فرص حقيقية و اعتقد التغييرات هتكون مؤثرة بن شرقي و ديانج وطاهر وجراديشار وكريم فؤاد و مودرن هيفضل يدافع ويلعب علي المرتدة طالما محافظ علي شباكه نظيفة".

ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي و مودرن سبورت  باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 


شهدت بداية المياراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمي مودرن سبورت ولكن دون تحقيق خطورة حقيقة.

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء  نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
 

وحصل أيضا محمود تريزيجية على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت
وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثاً عن هدف أول مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة ٤٢ تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بمحتذتة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة 45+3 هجمة مرتدة سريعة لمودرن سبورت انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم- ياسين مرعي – محمد شكري. خط الوسط: أحمد رضا – محمد على بن رمضان –محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا هجوم: فيجيري، ايبا

