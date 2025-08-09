شوط أول ممل.. الغندور يعلق على الشوط الأول لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

علق الإعلامي خالد الغندور، على نتيجة الشوط الأول لمباراة الأهلي ومودرن سبورت.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عند غياب بعض اللاعبين المؤثرين بيبقى كله شبه بعض، شوط أول ممل جدا بلا خطورة ولا فرص حقيقية و اعتقد التغييرات هتكون مؤثرة بن شرقي و ديانج وطاهر وجراديشار وكريم فؤاد و مودرن هيفضل يدافع ويلعب علي المرتدة طالما محافظ علي شباكه نظيفة".

ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي و مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري



شهدت بداية المياراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمي مودرن سبورت ولكن دون تحقيق خطورة حقيقة.

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.



وحصل أيضا محمود تريزيجية على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت

وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثاً عن هدف أول مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة ٤٢ تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بمحتذتة القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة 45+3 هجمة مرتدة سريعة لمودرن سبورت انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.



وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم- ياسين مرعي – محمد شكري. خط الوسط: أحمد رضا – محمد على بن رمضان –محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا هجوم: فيجيري، ايبا