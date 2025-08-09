قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحرز هدفه الأول في شباك مودرن سبورت بأقدام أحمد رضا

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

سجّل أحمد رضا لاعب الأهلي، هدف التقدم لفريقه في مباراة مودرن سبورت، الهدف الأول للأحمر في الدوري، والمقامة حاليًا على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف أحمد رضا في الدقيقة 50، من تمريرة أحمد مصطفى زيزو.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي ومودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وشهدت بداية المباراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، لكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمى مودرن سبورت، دون تشكيل خطورة حقيقية.

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، كما حصل محمود تريزيجيه على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت.

وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثًا عن هدف أول، مع محاولات متباعدة من مودرن سبورت للوصول إلى مرمى مصطفى شوبير.

وشهدت الدقيقة 42 تسديدة خطيرة عن طريق تريزيجيه لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء، مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 45+3، قاد مودرن سبورت هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة عن طريق أرنولد إيبا من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى دون خطورة.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري.
خط الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.

تشكيل مودرن سبورت:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد دسوقي – علي الفيل – محمود رزق – علي فوزي.
خط الوسط: محمد هلال – محمد مسعد – أحمد يوسف – عبد الرحمن شيكا.
خط الهجوم: فيجيري – إيبا.

الأهلي الدوري المصري أخبار الرياضة مودرن سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

ترشيحاتنا

الصلاة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

جامعة عين شمس تمنح الباحث ذو النورين درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية

بحضور المفتي .. جامعة عين شمس تمنح ذو النورين درجة الماجستير

بالصور

هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

طريقة عمل صينية السمك في الفرن بمذاق شهي

السمك
السمك
السمك

6 طرق بسيطة للتغلب على حرقة المعدة وارتجاع المريء .. مضع العلكة أغربها

حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة

نوع خضار غير متوقع يعالج أمراض القلب ويحمى منها

القلب
القلب
القلب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد