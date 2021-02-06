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سيارات

المدة المطلوبة لتغيير كاوتش السيارة |خبراء يجيبون

السبت 06/فبراير/2021 - 12:03 ص
كاوتش السيارة
كاوتش السيارة
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اشرف عطية
كاوتش السيارة يعتبر من أهم جزء في السيارة وأكثرها حساسية, لأنه لا ينعم بالراحة مثل باقي الأجزاء بل هو في حالة عمل دائم, لأنه يحمل السيارة طوال الوقت, والمطاط يتأثر بالعوامل الخارجية، سواء كان الاحتكاك المستمر بالطريق أو بسبب تعرضها والمياه وأشعة الشمس بصورة دائمة مما يجعلها تتلف ويجب تغييرها بشكل دوري دون تهاون.

ويجب تغيير الكاوتش علي الفور عند ظهور فقاعات الإطار أو بالونات الإطار يجب تغيير علي الفور حتي لو كان جديد لأنه في هذه الحالة يصبح قنبلة موقوتة معرض للانفجار أي وقت لذلك يجب تغيير وشراء إطار جديد علي الفور والسبب في ظهور تلك الفقاعات أو بلونات علي الإطار هو تعرضك أثناء القيادة إلى نقر أو حفر علي سرعات عالية مما يتسبب في تلف جدار الإطار بفعل الارتطام الشديد.

انتهاء مدة صلاحية الكاوتش تبدأ من 50 إلى 60 ألف كيلو متر و يجب بعدها تغيير الكاوتش فورا لأنه يعتبر في غاية الخطورة، والأهم معرفة تاريخ تركيب الكاوتش والمسافة التى تقطعها الكاوتش، لتجنب مخاطر فساد حالة الكاوتش و اختيار احدث تاريخ إنتاج عند التركيب لأن مدة صلاحيته تنتهي بعد خمس سنوات.

ويجب أيضا أن تقوم بتغيير الكاوتش عند استخدام ما يعرف بالخابور في اللحام اكثر من 10 مرات أو في أماكن متقاربة لأن الخوابير تتلف الكاوتش وتفتك بالسلك المقوي لجدار الكاوتش الداخلي وتجعله غير صالح للاستخدام.
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