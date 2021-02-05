تصريحات محبطة من فريق "الصحة العالمية" في ووهان عن منشأ كورونا

تحدث عضو فريق منظمة الصحة العالمية الذي يزور مدينة ووهان الصينية، عن مدى صعوبة الوصول إلى منشأ جائحة كورونا "كوفيد-19"، موضحا أن الأمر "يحتاج أعواما من البحث".





ونقلت وكالة "رويترز" عن دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، قوله إن الفريق في ووهان دخل الأماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها حيث يحاول معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا، حيث ظهر لأول مرة في ووهان.





وأضاف الخبير الاسترالي أن لغز "كوفيد-19" هو أن أوائل حاملي الفيروس بدون أعراض ربما لم يعلموا بإصابتهم.





وقال دواير إن بعثة الصحة العالمية أنهت زياراتها الميدانية وتستعد لتقديم نتائجها بأوضح ما يمكن، نظرا لحجم الاهتمام بتقريرها المتوقع قبيل انتهاء تصريح إقامتها في الصين البالغ 28 يوما تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.





وأوضح أن هناك الكثير من العمل المطلوب لمعرفة كيفية نقل الحيوانات، ومنها الخفافيش، للفيروس، فضلا عن الأجساد المضادة في أجساد المصابين المرض بدون أعراض.





وزار فريق الصحة العالمية مستشفيات ومنشآت أبحاث وسوق المأكولات البحرية في ووهان، حيث رصدت للمرة الأولى إصابات بالفيروس.



