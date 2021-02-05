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أصل الحكاية

سر الحصان المتواجد في شعار سيارة فيراري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:28 م
شعار سيارة فيراري
شعار سيارة فيراري
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اشرف عطية
من منا لم يحلم يوما باقتناء سيارة فيراري , فمجرد مرورها بجانبك تشعر بالرهبة والدهشة من صوتها وشكلها الذي يحبس الأنفاس ويخطف الأبصار , هذه القوة والصوت الممتع لما يأتيا صدفة بسبب محركها المرعب  الذي بداخلها, فسيارات فيراري معروفة منذ قديم الأزل بقوتها الجبارة , ومعروف عنها أيضا أنها توجد في خلف السيارة ولكن باستثناء بعض الموديلات.  

تعرف السيارة فيراري الإيطالية بشعارها الجميل والبسيط والذي، بمجرد النظر إليه، سيبقي نظرك مسمرًا و لهذا الشعار قصة كبيرة , فهو لم يولد من لا شيء. كلنا نعلم بأن الفيراري تعتمد في شعارها على حصان يتقدم خلفية صفراء تعلوه ألوان علم إيطاليا , ترمز فيراري للسوبر كار الرياضية وتعتبر من اروع السيارات على الإطلاق، أما الفيراري فهي أيقونة هذه السيارات.

حصان فيراري كان يضعه الطيار فرانشيسكو باراكا على طائرته، وبعد مصرعه في الحرب العالمية الأولى، طلبت والدته من إنزو فيراري استخدام الحصان في شعار السيارة، وهذا ما حدث بالفعل، فقد اعتمد أنزو فيراري على حصان باراكا إضافة إلى حرفي S ويعني سكوديريا و F الذي يشير إلى فيراري.

وضمن الأشياء التي تجعلك تلتفت لمشاهدة سيارات فيراري هي ألوانها الزاهية , مثل الأحمر أو الأصفر الصارخ أو الأسود اللامع , فلدي شركة فيراري تاريخ كبير في عالم سيارات السباق , و لمع هذا الاسم في سماء سباقات فورمولا 1 بفضل المتسابق الألماني مايكل شوماخر الذي ارتبط اسمه بفيراري لوقت طويل و حققت بطولات عديدة مكنتها من صناعة تاريخ و عالم متفرد خاص بها فقط.
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