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سيارات

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة

الأحد 24/يناير/2021 - 07:01 م
فيراري 812
فيراري 812
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كريم عاطف

نشرت شركة إنجلترا للطرق السريعة المحدودة Highways England المملوكة للحكومة البريطانية والمكلفة بتشغيل وصيانة وتحسين الطرق السريعة والطرق الرئيسية تغريده لها ووضع لصورة سيارة مقلوبة ، يبدو أنها تحطمت عبر حاجز وقائي ، فى ظروف طقس قاسيه تعرضت لها المملكه المتحده البريطانية بسبب عاصفة كريستوف .


واظهرت الصور التى نشرتها شركة Highways England ان السيارة المقلوبة من نوع فيراري 812 ، حيث عبر البعض انها اغلى ضحايا العاصفة بعد تحطمها على طريق سريع في ويست يوركشاير.


والجدير بالذكر ان السيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة  تنطلق بالمحرك الأمامي الرائد من فيراري ، V12 سعة 6.5 لتر ينتج 788 حصانًا (799 حصانًا / 588 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 529 رطل قدم (717 نيوتن متر) .


 وتنطلق من 0 إلى 60 ميل في الساعة (0-100 كم / ساعة) في أقل من ثلاث ثوانٍ في طريقها إلى سرعة قصوى تبلغ 211 ميلًا في الساعة (340 كم / ساعة) ، كما يبدأ سعر السيارة فيرارى 812 الخارقة من 335 ألف دولار .


وقال Zebby Hussain ، مدير التسويق والمدير الرقمي في شركة JCT600 Ferrari ، ان السيارة 812 تحطمت Superfast على بعد بضعة أميال فقط من وكالة فيراري ، ولكن لا علاقة له بالمرآب ووصفه بأنه "حادث مؤسف للغاية".


بينما أكدت Highways England أنه تم إغلاق ممر واحد من M621 ، فقد أعيد فتحه لاحقًا بعد رفع فيراري  كما ذكرت شرطة غرب يوركشاير أنها ليس لديها "سجلات توثق للحادث بعد .


ووقع الحادث صباح الثلاثاء الماضي قبل الساعة 12 ظهرًا على الطريق السريع M621 في غرب يوركشاير في الجزء عكس اتجاه عقارب الساعة بين تقاطع 1 و 2  .

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة
شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة
شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة
شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة
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