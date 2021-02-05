إبراهيم عيسى: التزمت الديني بداية الإرهاب والتطرف

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى ، أن هناك من يفكرون ويدعون بأن التزمت الأخلاقي باب وطريقة للتقدم، حيث إن نجاح المجتمع ورفاهيته يستدعي أن نعيش في تزمت، معقبًا: "التزمت الديني هو طريق التطرف الديني".









وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن التزمت يمثل المرحلة الأولية للإرهاب والتطرف فهو المرحلة الثانوية للإرهاب، مؤكدًا أن التزمت ليس دليلا للإيمان، موضحًا أن هناك حالة من التحكم في تصرفات المرأة والمواطنين، وهناك كثرة في الفتاوى، متابعًا: "نعيش هوس الفتوى الدينية".





وأوضح أن بعض الأمراض النفسية ترتبط بتوهمات في السياسة والجنس، مضيفًا أن بيوت البغاء كانت منتشرة رسميًا في مصر بترخيص، وصدر قانون لها، معقبًا: "تركيا تمتلئ ببيوت البغاء والقانون يحميها".









وتابع: "بعض المواطنين ينتهكون الحياة الشخصية للناس.. علينا الانفتاح والتسامح واحترام الحياة الخاصة والقيم الدستورية".



