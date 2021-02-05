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أفضل بحث في 2020 .. عالم مصري يكشف الأمراض الوراثية مبكرا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:28 م
عالم مصري
عالم مصري
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عادل نصار
عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، تقريرا عن أفضل بحث في 2020 للدكتور هيثم شعبان العالم المصري.


وأظهر التقرير أن العالم المصري الدكتور هيثم شعبان استطاع كشف الأمراض الوراثية مبكرا، واختير بحثه كأفضل بحث وواحد من أفضل 20 بحث في أخر عشرين عاما.


وقال الإعلامي أحمد فايق، إنه نجح في عمل ميكروسكوب يري الجينات الخاصة بالخلية والتسلسل الخاص بها، ويهدف في النهاية للكشف عن الأمراض الوراثية مبكرا.


من جانبه عبر العالم المصري، أنه سعيد بما وصل له وحققه، موكدا أن هذا الاكتشاف في غاية الأهمية.


وأضاف: الميكروسكوب استطاع كسر قانون في الفيزياء، وكنت محظوظ بالعمل مع أستاذه كبار في هذه الأمر.


وتابع هيثم شعبان، أن هذا الأمر ليس سهلا وخضت تجارب قوية وعملت على تطوير للميكروسكوب إلى أن وصلت لما وصلت له.

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