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رياضة

خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:48 م
بنجامين أشيمبونج
بنجامين أشيمبونج
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محمد السعيد
وَضَعَ "روي فيرمير"، محامي الغاني "بنجامين أشيمبونج" لاعب نادي الزمالك السابق، شرطا وحيدا لحل أزمة مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء.

وقال روي فيرير: "مستعد للجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك، إذا أرادت الإدارة ذلك؛ من أجل حل أزمة المستحقات وديا، بشرط إبعاد نادر السيد عن المفاوضات".

وتابع روي:" "الزمالك تفاوض مع نادر السيد، باعتباره وكيل أشيمبونج، لإنهاء أزمة المستحقات، مقابل 250 ألف دولار، رغم أن نادر السيد ليس له علاقة بـ أشيمبونج اطلاقا".

واختتم:" الفيفا سيصدر قراره بشأن أزمة المستحقات مع الزمالك، نهاية الشهر الجاري".

وكانت محكمة التحكيم الرياضي " كاس" قضت مؤخرا بتغريم الزمالك مبلغ يقدر بنحو مليون و 200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج.
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