خاص.. محامي أشيمبونج: شرط وحيد لحل أزمة المليون و200 ألف دولار مع الزمالك وديا





وقال روي فيرير: "مستعد للجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك ، إذا أرادت الإدارة ذلك؛ من أجل حل أزمة المستحقات وديا، بشرط إبعاد نادر السيد عن المفاوضات".





وتابع روي:" "الزمالك تفاوض مع نادر السيد ، باعتباره وكيل أشيمبونج ، لإنهاء أزمة المستحقات ، مقابل 250 ألف دولار، رغم أن نادر السيد ليس له علاقة بـ أشيمبونج اطلاقا".





واختتم:" الفيفا سيصدر قراره بشأن أزمة المستحقات مع الزمالك، نهاية الشهر الجاري".





وكانت محكمة التحكيم الرياضي " كاس" قضت مؤخرا بتغريم الزمالك مبلغ يقدر بنحو مليون و 200 ألف دولار لصالح بنجامين أشيمبونج.

وَضَعَ "روي فيرمير"، محامي الغاني "بنجامين أشيمبونج" لاعب نادي الزمالك السابق، شرطا وحيدا لحل أزمة مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء.