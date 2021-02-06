بعد تعافيه من السرطان بأيام.. نهاية أليمة لمسن ستيني بسبب فيروس كورونا

تحدثت زوجة مكلومة عن تفاصيل وفاة زوجها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ثلاثة أسابيع من تغلبه على مرض السرطان





وأوضحت الزوجة "كيم كورتني" أن شريك حياتها "يوجين كورتني" أصيب بعدوى كورونا يعد يومين فقط من احتفاله بتعافيه من مرض سرطان البروستاتا، وفي غضون 18 يومًا كان قد فارق الحياة بأحد مستشفيات مقاطعة "لانكشاير" البريطانية عن عمر يناهز 63 عامًا.









ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الزوجة قولها إنها سوف تفتقد شريك حياتها الراحل طيلة حياتها بعد وفاته خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن إصابته بـ كورونا لم تترك لهما الفرصة للاحتفال بشفائه من السرطان.





كان الزوجان قد احتفلا بتعافي "يوجين" من مرض السرطان في الـ4 من يناير الماضي بعد أن تم تشخيص إصابته بالمرض الخبيث في شهر أبريل لعام 2020، لكنه تعرض لوعكة صحية عقب يومين ونُقل إلى المستشفى حيث اعتقد الأطباء في البداية أنه تعرض لنوبة قلبية، قبل أن تثبت إصابته بـ" كوفيد-19 ".









وفي ظل التدهور السريع لحالته الصحية ومعاناته من صعوبة التنفس بمفرده فضلًا عن مشاكل في الكليتين، وضعه الأطباء على جهاز تنفس صناعي، وذكرت زوجته "كيم" أن آخر كلمات زوجها لها كانت: "لا تقلقي.. أنا أحبك".



