بـ الملح الزائد.. امرأة تتهم حماتها بمحاولة «تسميم طعامها».. تفاصيل

أثار منشور تمت مشاركته على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة موجة من الجدل، حيث اتهمت سيدة فيه والدة زوجها بمحاولة "تسميم طعامها"، مشيرة إلى أن خطة الحماة المزعومة جاءت بنتيجة عكسية.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الزوجة، التي لم يشر إلى هويتها أو جنسيتها، كتبت في منشور شاركتها عبر منصة "Reddit" وحصد آلاف الإعجابات ومئات التعليقات، أن محاولة والدة زوجها إلحاق الضرر بها عن طريق " الملح الزائد في الطعام " فشلت وانتهى الحال بالحماة في المستشفى.





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وجاء في نص المنشور الذي شاركته هذه السيدة أنها وزوجها قررا مؤخرًا بيع منزلهما، وكان يتعين عليهما العثور على مكان إقامة مؤقتًا لحين الانتقال لمنزلهما الجديد، ووجدا أمامهما خيارين إما الإقامة في فندق أو برفقة والدة زوجها، لكن في ظل تفشي جائحة كورونا ورغبتهما في توفير أموالهما خلصا إلى أن الخيار الثاني هو الأفضل.





واستطردت الزوجة موضحة أنه أثناء إقامتها وزوجها برفقة حماتها، أصرت الأخيرة على أن تعد لهما وجبتي الغداء والعشاء، ووصفت صاحبة المنشور هذه الخطوة بكونه تغييرًا لطيفًا من ناحيتها، مشيرة إلى أنها ذكرت حماتها بشأن معاناتها من حساسية تجاه الملح، والتي تعد متوارثة في عائلتها، وأكدت لها أن الملح يتسبب لها في مشاكل صحية منها ارتفاع ضغط الدم والانتفاخ، فضلًا عن أنه كان سببًا في إصابة والدها بنوبة قلبية ومعاناته من مشاكل صحية.





وشددت على أنها أخبرت حماتها بمشكلتها أكثر من مرة أثناء إقامتها معها، رغم أنه سبق مناقشة مشكلتها مرارًا وتكرارًا خلال العقد الماضي، وأشارت إلى أنه بعد هذه المحادثات عن حساسيتها الغذائية تجاه الملح، لاحظت زيادة الملح في الطعام بمعدل 10 مرات عما كان عليه في السابق على نحو مفاجئ.









وحاولت إقناع نفسها في البداية بأن حماتها ربما اعتادت الطهي بهذه الطريقة، حتى علقت شقيقة زوجها ذات يوم على مقدار الملح الموضوع في الطعام، مؤكدة أنه زائد لدرجة تجعل من الصعب تناول الوجبات وأنه يختلف تمامًا عن المقدار الذي اعتادت والدتها وضعه من قبل.





وبدأت هذه السيدة وزوجها في أعقاب ذلك في شراء طعام من الخارج ورفضا تناول الوجبات التي تعدها حماتها رغم محاولاتها الضغط عليهما؛ وعندما حان الوقت لاستقرارها وزوجها في منزلهما الجديد، تلقيا اتصالًا من حماتها حيث أخبرتهما بأنها في مستشفى إثر معاناتها من حصوات الكلى، وسألها الأطباء خلال فترة علاجها عما إذا كانت قد زادت مؤخرًا من تناول الملح.



