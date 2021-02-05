هل ترى رجلًا أم كلبًا.. خدعة بصرية تثير حيرة رواد السوشيال ميديا.. شاهد

تسببت خدعة بصرية في حالة من الحيرة بين عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، فعلى على الرغم من أنه قد تبدو للوهلة الأولى مجرد لقطة عادية في غابة ثلجية، إلا أنه عند النظر إليها مجددًا فقد واجه الكثيرون صعوبة في تحديد ماهية ما يظهر فيها، هل هو رجل يسير في اتجاه الغابة أم كلب أسود يركض مبتعدًا عنها.





وأثار تحديد ماهية الشكل الذي يظهر في منتصف اللقطة المصورة جدلًا بين الآلاف من الرواد.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه اللقطة، التي صُورت في مكان غير معلوم، تم تداولها على نطاق واسع من قبل مستخدمي موقع "فيسبوك" في العديد من أنحاء العالم، وانقسم الرواد بين رأيين، حيث اعتقد كثيرون أنها تُظهر شخصًا ضئيل البنية يسير متجهًا نحو الغابة ويرتدي حقيبة ظهر.









وأفاد التقرير بأنه عند تدقيق النظر جيدًا، يتضح أن اللقطة هي في حقيقة الأمر لكلب أسود يركض في اتجاه الكاميرا، ويبدو ذيل الكلب عند النظرة الأولى وكأنه الجزء الخلفي من رأس رجل يسير نحو الغابة، وقد لا تتبين ماهيته في بعض الأحيان سوى عند النظر جيدًا مرارًا وتكرارًا.





ولم يدرك المئات من الرواد الخطأ الذي وقعوا فيه اعتقادًا بأن اللقطة تُظهر رجلًا سوى بعد تحليل الصورة وتدقيق النظر فيها، وكان من ضمن التعليقات عليها: "اضطررت للتحديق فيها قبل التأكد من ماهيته"، "استغرق الأمر مني بعض الوقت لفهمها".





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لكن في الوقت ذاته أكد أحد الرواد أنه تمكن من رؤية الكلب في الحال دون حيرة، مضيفًا: "لم لا يمكنني رؤية الرجل؟.. أرى الكلب فقط"، وأعرب آخرون عن دهشتهم حيال عدم تمكن البعض من رؤية الكلب الظاهر في الصورة على الفور، حيث كتب أحد الرواد: "كيف فسر هؤلاء الذي رأوا رجلًا يركض حقيقة أن رأس كلب عملاق كان بارزًا على ظهره؟!".



