طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

في واقعة أليمة، لقي طفل رضيع عمره 5 أشهر مصرعه أمام والدته، بعد أن قفز رجل من الطابق الـ17 بأحد المباني السكنية بقصد الانتحار وسقط على عربة الأطفال التي كان الضحية يجلس بداخلها، وهو ما أسفر عن مصرع كليهما.





ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن الحادث المروع وقع أمس، الخميس، في مدينة "فورونيج" جنوب غرب روسيا ووثقته كاميرا مراقبة بأحد الشوارع.









وشوهدت الأم في إحدى اللقطات وقد كانت تدفع عربة مخصصة للأطفال وبداخلها رضيعها "إيليا" على رصيف بالقرب من مبنى سكني، وبمجرد أن استدارت يسارًا استعدادًا لعبور الطريق سقط الرجل المنتحر على عربة الأطفال محطمًا إياها تمامًا ومتسببًا في سقوط الرضيع على طريق أسفلتي.





وأكد مصدر بالشرطة المحلية وفاة الرجل المنتحر، مشيرًا إلى أن الطفل الرضيع توفي بدوره داخل سيارة الإسعاف





وشوهدت الأم في لقطة أخرى وقد كانت تحمل رضيعها بين ذراعيها وتبكي طلبًا للمساعدة، بينما كانت جثة المنتحر بالقرب منها على الطريق محاطة ببركة من الدماء.









واتصل شهود العيان بسيارة إسعاف وأبلغوا الشرطة؛ ووصل فريق إسعاف لموقع الحادث في غضون عدة دقائق وحاولوا إنعاش الرضيع، لكن جهودهم باءت بالفشل وتوفي بشكل مأساوي، كما أُعلنت وفاة الرجل الآخر في موقع الحادث وأشير إلى أنه لقي حتفه في الحال، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة.



