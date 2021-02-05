صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية قتلت والدة الفتاة والتي تبلغ من العمر 39 عامًا وتعمل في الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة على بعد ميلين خارج مستشفى كروسهاوس بالمدينة .

إيما روبرتسون، وهي أم لأربعة بنات في مكان الحادث، في حين أعلنت وفاة ابنتها نيكول

في المستشفى بعد طعنهما ليلة أمس الخميس.