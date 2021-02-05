صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

قتلت فتاة شابة تبلغ من العمر 24 عامًا طعنًا بالسكين بعد حوالي 20 دقيقة من مقتل والدتها بنفس الطريقة في موقف للسيارات بأحد شوارع مدينة كيلمارنوك باسكتلندا.
ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية قتلت والدة الفتاة والتي تبلغ من العمر 39 عامًا وتعمل في الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة على بعد ميلين خارج مستشفى كروسهاوس بالمدينة.
توفيت والدة الفتاة، إيما روبرتسون، وهي أم لأربعة بنات في مكان الحادث، في حين أعلنت وفاة ابنتها نيكول في المستشفى بعد طعنهما ليلة أمس الخميس.
ونعت صديقة للعائلة الفتاة ووالدتها، قائلةً: «سعيدة جدًا أن لدي كل هذه الذكريات معكما، سأفتقد تلك الابتسامة الجميلة الرائعة على كل المستويات، جعلتموني أسعد شخص على هذا الكوكب».
وبعد حادثة الفتاة ووالدتها توفي رجل يبلغ من العمر 40 عامًا في حادثة اصطدام دراجة هوائية في مكان مقارب بوقت قصير، فيما أبلغت الشرطة أقارب العائلتين وتجري الآن التحقيقات لتحديد الملابسات.