ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عجوز يقتل عاملًا بمسدس من الحرب العالمية الأولى .. اعرف قصته

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:09 ص
عجوز يقتل عاملًا
عجوز يقتل عاملًا بمسدس من الحرب العالمية الأولى
Advertisements
يارا زكريا
قتل عجوز مقيم في دار رعاية أحد العمال بها فجأة ثم اتهمه زوزًا بسرقة فاتورتين من فئة 100 دولار من محفظته بعد وقت قصير من دخوله  إلى صالة الدار.

ولوح العجوز البالغ من العمر 95 عامًا بالسلاح ضد العامل الذي لم يدرك وجود أي سلاح بيده ثم أطلق النار على رأسه وقتله حسبما ورد في تحقيقات الشرطة.

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية حاول اثنين من أصدقاء العامل مساعدته أثناء احتضاره لكن العجوز المعروف باسم «أوكي باين» هددهم بنفس البندقية ثم عاد إلى غرفته.

ألقت الشرطة القبض على العجوز بعدها بوقت قصير زاعمًا أن العمال الثلاثة كانوا يسرقونه ويحاولون قتله بالمخدرات حيث أنه استيقظ من نومه ووجد علامات إبرة على إصبع قدمه الكبير. 

ولم تجد الشرطة أي دليل يفيد بسرقة العجوز الذي قتل العامل بمسدس عيار 0.45 استخدمه والده خلال الحرب العالمية الأولى ثم أعطاه له عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره.

ويواجه العجوز أوكي باين الآن تهمة القتل العمد منتظرًا مثوله أمام محكمة ولاية كولوراد الأمريكية  .

عجوز يقتل عاملًا بمسدس من الحرب العالمية الأولى .. اعرف قصته
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها

فوائد الخروج تحت المطر

لمظهر أجمل.. أبرز 5 طرق طبيعية لإطالة الرموش