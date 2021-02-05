عجوز يقتل عاملًا بمسدس من الحرب العالمية الأولى .. اعرف قصته

قتل عجوز مقيم في دار رعاية أحد العمال بها فجأة ثم اتهمه زوزًا بسرقة فاتورتين من فئة 100 دولار من محفظته بعد وقت قصير من دخوله إلى صالة الدار.





ولوح العجوز البالغ من العمر 95 عامًا بالسلاح ضد العامل الذي لم يدرك وجود أي سلاح بيده ثم أطلق النار على رأسه وقتله حسبما ورد في تحقيقات الشرطة.





ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية حاول اثنين من أصدقاء العامل مساعدته أثناء احتضاره لكن العجوز المعروف باسم «أوكي باين» هددهم بنفس البندقية ثم عاد إلى غرفته.





ألقت الشرطة القبض على العجوز بعدها بوقت قصير زاعمًا أن العمال الثلاثة كانوا يسرقونه ويحاولون قتله بالمخدرات حيث أنه استيقظ من نومه ووجد علامات إبرة على إصبع قدمه الكبير.





ولم تجد الشرطة أي دليل يفيد بسرقة العجوز الذي قتل العامل بمسدس عيار 0.45 استخدمه والده خلال الحرب العالمية الأولى ثم أعطاه له عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره.





ويواجه العجوز أوكي باين الآن تهمة القتل العمد منتظرًا مثوله أمام محكمة ولاية كولوراد الأمريكية .



