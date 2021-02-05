نهاية مأساوية لشاب اعتدى على صديقته وسط الشارع.. تفاصيل

لمدة عامين ونصف بعد إدانته بالاعتداء على صديقته بطريقة وحشية تضمنت الضرب وتهديد بالقتل وإفساد مسار العدالة. حكمت محكمة إنجليزية على شاب موسيقي يبلغ من العمر 24 عامًا بالسجن



ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية مزق الشاب، إيدين سيلفستر، ملابس الفتاة وتركها عارية في وسط الشارع عندما لم تعطيه مبلغ 2000 جنيه إسترليني مما دفعه إلى تهديها بالقتل وأخذ هاتفها وما تمتلك من المال.





وقال قاضي المحكمة، روبن مايرز، للشاب المدان: « نظرت إليها على أنها متاعك الخاص وأسئت معاملتها وطلبت المال منها بدون وجه حق ثم خنقها لمدة 10-15 ثانية، وأمسكتها بقوة من شعرها، وتركتها عارية في مكان عام».





استمر في ابتزاز الضحية و تشويه سمعتها عندما استجوبه الضابط قبل المحاكمة، وأنه عندما فقد السيطرة عليها هددها بالقتل نفي المتهم في تقارير الشرطة الاعتداء على الفتاة حتى أنه أفرج عنه بكفالة في البداية، ثم اعترف أنه



