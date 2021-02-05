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منوعات

صدمة العمر.. وفاة طبيب نفسي بعد تركه رسالة مؤثرة لزوجته

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:09 ص
الطبيب النفسي وزوجته
الطبيب النفسي وزوجته
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يارا زكريا
أثارت وفاة طبيب نفساني يبلغ من العمر 32 عامًا بشكل مفاجيء صدمة كبيرة لدى أفراد عائلته الذي وصفوه بأنه كان أب وزوج مثالي خاصة بعد تركه رسالة مؤثرة إلى زوجته من كلمتين فقط، حيث سألته عما إذا كان ينبغي عليها إخبار والدته بأنه في المستشفى، فأجابها «ليس بعد». 

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية حيث روت زوجة الطبيب «ستيفن رايت»، أن كل شيء كان يثير على ما يرام حتى أنها اعتنت مع زوجها بالأطفال قبل ساعات قليلة من وفاته وشاهدوا التلفزيون معًا.

وأوضحت زوجة الطبيب المتوفى أنهما في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم عانى زوجها ووالد طفليها الصغريين من نزيف حاد في المخ، لافتةُ إلى أنه كان سيولى منصبًا جديدًا كأخصائي نفسي إكلينيكي أول في مستشفى كبير في الأسبوع الذي توفى فيه. 

وأضافت الزوجة المكلوبة على أمرها، شارلوت كينت: «أعددت له العشاء ولم يرد أن يأكله على غير طبيعته ثم نام وهو يشكو من وخز وإبر في ذراعه، وبعد نصف ساعة بقي الألم وقمنا بإجراء اختبار السكتة الدماغية وكانت ذراعه تتحرك إلى جانب واحد من تلقاء نفسها».

وتابعت زوجة الطبيب المتوفى: «عندها بدأنا نشعر بالقلق؛ اتصلنا بسيارة الإسعاف، وعندما وصل المسعفون كان ستيفن يعاني من ارتفاع في ضغط الدم ونصحوا بنقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات».

واختتمت أن الفحص الأول كشف نزيفًا في دماغ زوجها ستيفن، وكشف الفحص الثاني نزيفًا أكبر يدل على أنه عانى من سكتة دماغية وريدية نادرة جدًا، ووضعه الأطباء على أجهزة دعم الحياة وبقي هناك لعدة أيام بعد أن أكد أنه يريد التبرع بأعضائه.


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