الفوائد الصحية لـ فيتامين K.. وأهم الأطعمة الموجود بها

تلعب الفيتامينات والعناصر الغذائية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحتنا، وللأسف معظم العناصر الغذائية لا تنتجها أجسامنا نفسها ، ولكنها لا تزال مطلوبة لمعظم وظائف الجسم ، حيث يعتمد جسم الإنسان على الغذاء؛ لتوفير هذه العناصر الغذائية ، لذلك يوصى بكمية معينة من اليومي للجسم، وتشجيع اتباع نظام غذائي متوازن؛ من أجل تزويد الجسم بكل ما يحتاجه لأداء وظائف صحية.





وأثناء جائحة كورونا ، أصبح الناس أكثر وعيًا بصحتهم، ومع ذلك، كان التركيز على تعزيز المناعة والمغذيات التي تساعد في نفس الشيء، لذلك، أصبحت المغذيات الدقيقة مثل فيتامين C و D هي الأكثر شيوعًا ، وبدأ الناس في إدراج الأطعمة الغنية بالفيتامينات في نظامهم الغذائي.





ووفقا لما اورده موقع "timesnownews"، فإن العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين ك، مهمة جدًا أيضًا لوظائف الجسم الطبيعية والصحية.





وفيما يلي 4 أسباب تدفعك إلى إضافة فيتامين "ك" لنظامك الغذائي للبقاء بصحة جيدة بشكل عام.





4 أسباب تجعل فيتامين ك جزءًا مهمًا من نظامك الغذائي:





يقلل من خطر الإصابة بالكسور لقد ارتبط فيتامين ك بكثافة العظام ومن المعروف أنه يقلل من مخاطر الكسور: وبشكل خاص عند النساء بعد انقطاع الطمث، النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام ، بعد انقطاع الطمث، يمكن أن يساعد التأكد من تناولهم للكمية المناسبة من فيتامين ك ، أو التعويض عن تناولهم اليومي بالمكملات الغذائية في تقليل خطر الإصابة بكسور العظام.





الصحة المعرفية : ارتبط فيتامين ك بالصحة المعرفية والذاكرة، تميل الذاكرة إلى التلاشي مع تقدم الناس في السن، ومع ذلك ، فإن تضمين الكمية المناسبة من فيتامين ك في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الاضطرابات التنكسية المعرفية.





صحة القلب : تعد أمراض القلب سببًا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم وقد بدأت تؤثر على الشباب، حسب البحث ، يساعد فيتامين ك في التحكم في ضغط الدم ، عن طريق تقليل التمعدن، يحدث التمعدن مع تقدم العمر وهو سبب شائع لأمراض القلب.





تخثر الدم: فيتامين ك مسؤول عن إنتاج البروتينات المختلفة التي تساعد في تكوين الجلطات ، في حالة الإصابة أو النزيف، البروثرومبين هو بروتين يعتمد على فيتامين K ويتدخل بشكل مباشر في تخثر الدم. Osteocalcin هو بروتين آخر يتطلب فيتامين K لإنتاج أنسجة عظام صحية.





ما هي بعض المصادر الغذائية لفيتامين ك؟





يوجد فيتامين ك في العديد من الأطعمة التي يمكن أن توفر الاحتياجات اليومية من المغذيات، وتشمل هذه





الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ





الفراولة



البقوليات مثل فول الصويا



البيض



اللحوم مثل الكبد