عمر ربيع ياسين: عبد الله بكري والمهدي سليمان يبحثان شكوى بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن عبد الله بكري والمهدي سليمان لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز يبحثان شكوى النادي في اتحاد الكرة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "ثنائي نادي بيراميدز بكري والمهدي يتدربان بشكل منفرد في الثامنة صباحًا وذلك مخالفًا للوائح وسينجحان في فسخ عقديهما مع نادي بيراميدز".





وتابع: "الثنائي تلقا عروض عديدة في الفترة الماضية في يناير ولكن بيراميدز يتعنت في رحيل الثنائي لذلك قررا التقدم بشكوى ضد النادي لدى اتحاد الكرة".





وكان المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عقد اجتماعا مطولا مع لاعبي فريق الكرة قبل انطلاق المران الأخير للفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري.