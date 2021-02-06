مكنتش سعيد الحظ.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل مكالمته الأخير بالراحل عزت العلايلي

استعاد الفنان احمد مجدي اخر مكالمة تليفونية جمعتوا بالفنان الراحل عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح امس الجمعة.





وكتب احمد مجدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :تشرفت في رمضان الي فات باتصال من الستاذ الكبير عزت العلايلي ، كان بيباركلي علي مسلسل فرصة تانية ،مصدقتش وقتها ازاي قامة زي استاذ عزت ممكن يعجبوا شغلي و يكون بالتواضع دا ، كنت اتمني تكون بداية صداقة جديدة لكن للاسف مكنتش سعيد الحظ ، رحمة الله عليم استاذ عزت .





وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح امس الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.





وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.









وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».









وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.