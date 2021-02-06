في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء هي بقع صغيرة تظهر بسبب انسداد المسام والجلد الميت، وتحدث بشكل شائع في منطقة الوجه، ولكن يمكن أن تظهر أيضًا على الظهر والصدر والذراعين والرقبة والكتفين، وحاول البعض التخلص منها بالعديد من الطرق والأدوية ولكن دون جدوي، فإذا كنت من الذين لا يرغبون في الخضوع للعلاجات الكيميائية، فإليك بعض العلاجات المنزلية التي ستساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء نهائيا. الرؤوس





ونستعرض وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth" أبرز 6 علاجات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء بالمنزل.





1- الطماطم

تحتوي الطماطم على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على إزالة الرؤوس السوداء وتمنعها من التحول إلى بثور، فقط يقشر الجلد وطريقة رائعة للتخلص من الرؤوس السوداء، فقط خذي حبة الطماطم الصغيرة واهرسيها، وضعيها على المناطق المصابة قبل الذهاب إلى الفراش، اتركيه طوال الليل واغسليه بالماء في الصباح، افعلي هذا كل ليلة حتى تختفي الرؤوس السوداء تمامًا.





2- الفحم

نلاحظ اليوم تعدد استخدامات ماسك الفحم، وذلك لأن الفحم النشط يمتص الشوائب الرؤوس السوداء لمساعدتك على التخلص منها بسرعة.

خذي بضع كبسولات من الفحم المنشط وأضيفي إليها نصف ملعقة كبيرة من الماء، ثم اخلطيها جيدًا واصنعي عجينة متوسطة القوام، ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر وضعي المرطب، قومي بفعل ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.





3- البيكنج صودا

البيكنج صودا مقشر طبيعي يمكنه تقشير خلايا الجلد الميتة ويترك لك بشرة صحية وناعمة، كما أنه يحيد درجة حموضة البشرة، مما يجعل بشرتك تنتج زيتًا أقل ويزيل الرؤوس السوداء، فقط اخلطي ملعقة كبيرة من البيكنج صودا مع الماء لعمل عجينة وضعيها على المناطق التي تنتشر بها الرؤوس السوداء، اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر





4- الصبار

ليس سرًا أن الصبار مفيد لبشرتك، فهو يهدئ البشرة وينظفها مما يساعد في تقليل الرؤوس السوداء وحب الشباب والعديد من مشاكل البشرة الأخرى، خذي ورقة الصبار واستخرجي عصيرها وضعيها مباشرة على الوجه، اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر للحصول على بشرة أكثر صفاءً، عليك أن تفعلي ذلك كل يوم حتى تختفي الرؤوس السوداء تمامًا.





5- الفراولة

يمكن أن تساعدك الفراولة أيضًا في التخلص من الرؤوس السوداء، حيث تعمل كمقشر طبيعي يمكن أن يساعدك في انسداد المسام وإزالة الرؤوس السوداء بشكل دائم، كما تحتوي الفراولة أيضًا على فيتامين سي، والذي يمكن أن يساعدك على تحسين نسيج بشرتك وترطيبها.

اعصري الفراولة وأضيفي العسل وعصير الليمون، اخلطي جيدا وضعي الخليط على وجهك .واغسليه بعد 15-20 دقيقة









6- زيت جوز الهند