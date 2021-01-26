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مرأة

قناع الفحم لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:27 م
قناع الفحم لإزالة
قناع الفحم لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه
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أسماء عبد الحفيظ

حذر الكثير من خبراء التجميل من استعمال قناع الفحم للوجه، و لكن سرعان ما سمعنا من البعض الآخر ان الفحم هو عنصر طبيعي لإزالة السموم والتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء العنيدة.


 ، لذلك ، كشف موقع هيلثي عن أفضل قناع للروؤس  السوداء المزعجة باستخدام الفحم ، و ماء الورد (جميع المكونات الطبيعية المحببة للبشرة) التي ستساعد في إزالة الرؤوس السوداء بشكل نهائي.

هذا القناع مفيد للغاية للبشرة الدهنية حيث أن الفحم يقوم بعمل ممتاز في إزالة الزيت من الجلد بينما يزيل الفحم السموم ، مما يترك وجهك منتعشًا ونظيفًا وناعمًا بشكل جنوني. لذالك احصلي على هذه المكونات لصنع قناع للوجه يعمل على إزالة الرؤوس السوداء.

قناع الفحم للرؤوس السوداء
انت تحتاج:

الفحم المنشط
ماء الورد

طريقة عمل قناع الفحم للرؤوس السوداء

خذ ملعقتين كبيرتين من الفحم النشط في وعاء واخلطيه جيدًا. أضفي ماء الورد حسب الحاجة لعمل معجون ناعم، ضعي هذا القناع على أنفك وذقنك والمناطق الأخرى حيث يمكنك اكتشاف الرؤوس السوداء والبيضاء، اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم قشرية اشطفي وجهك ورطبيه، استخدمي هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة نظيفة وناعمة.

نصيحة :

إذا كانت بشرتك جافة ، يمكنك إضافة مكونات تعزز الرطوبة ، حتى لا تجفف بشرتك، فقط أضيفي ملعقة كبيرة من الحليب أو بضع قطرات من الزيت العطري وستحصلين على قناع مرطب.

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