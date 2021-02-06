ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 6 - 2 - 2021

السبت 06/فبراير/2021 - 08:24 ص
خضار وفاكهة
خضار وفاكهة
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 6-2- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 1.5 جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2 جنيه

الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4 جنيهات

الباذنجان 3 جنيهات 

الخيار 3.5 جنيه
 
البسلة 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيهات

الرمان 8 جنيهات

الموز 9 جنيهات

الجوافة 10 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكوسة تسجل 4.5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-1-2021

الفاصوليا تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 11-1-2021

البطاطس 1.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 18-1-2021

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

الإسماعيلي بعد تصريحات الشامي: حظر إعلامي على اللاعبين وغرامات للمخالفين

تسوبيل: عاملان يخدمان الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مكنتش سعيد الحظ.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل مكالمته الأخير بالراحل عزت العلايلي

احذري من الوقوع فيها... الأخطاء الستة عند طهى الدجاج

بعد 10 أشهر من الشلل التام.. شاهد معجزة شفاء صاحب أطول إصابة بكورونا | فيديو

تبدأ من اليوم.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة بأسيوط لمدة 4 أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

لكزس تطور LEXUS LF جديدة SUV عالية الأداء ..صور

التصاق شعرها في رأسها.. تصرف غبي يضع فتاة في مأزق| فيديو