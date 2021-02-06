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أخبار العالم

انقطاع تام للإنترنت والاتصالات في ميانمار

السبت 06/فبراير/2021 - 08:25 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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قسم الخارجي
تشهد ميانمار انقطاعا تاما لخدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك بالتزامن مع خروج تظاهرات في الشوارع منددة بالانقلاب العسكري الذي قاده الجيش ضد السلطة المنتخبة. 

وتظاهر مئات الأشخاص أمس الجمعة في مختلف أنحاء ميانمار؛ احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة "أونج سان سو تشي"، بينما يواصل الجيش حملة الاعتقالات.

واكتسبت حركة العصيان المدني في ميانمار، زخما واسعا؛ بعد انضمام فئات مختلفة للحراك الرافض للانقلاب.

وشارك اتحاد المعلمين في جامعة يانجون، وعدد من الطلاب، في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، فيما ردد المتظاهرون هتافات داعمة لزعيمة البلاد المجتجزة سو تشي.

وقال متحدث باسم حزب سو تشي إن زعيمة الحزب "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو وهي "بصحة جيدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

واحتج مئات الطلاب والأساتذة أمام جامعة يانجون في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي.

كما أضرب موظفون في وزارات عدة في ميانمار عن العمل ولفوا رؤوسهم بعصابات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب أونج سان سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

وقبلها، شارك أطباء ومحامون في حركة العصيان المدني، فيما أطلق السكان أبواق السيارات واستمروا في الطرق على أواني الطبخ، تعبيرا عن رفضهم لاستيلاء العسكريين على السلطة.

وواصل الجيش حملة الاعتقالات ضد المحتجين، وسط إدانات دولية واسعة، حيث وجهت تهم إلى 4 طلاب اعتقلوا خلال تجمع صغير وسط البلاد.

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