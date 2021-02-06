موقفها مترفّع وأكثر إيجابية.. وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن مصر في أزمة بلاده

أثنى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية في حلّ أزمة لبنان.





وأكد وهبة في تصريحات لـ "نداء الوطن " أن مصر تعتبر اكثر دولة عربية ملمّة بخلافات اللبنانيين وسبل إيجاد الحلول لها، ولطالما أدّت دورًا إيجابيا.





وأشاد الوزير اللبناني بالدور المصري في الأزمة اللبنانية قائلا: موقفها مترفّع عن كل الحساسيات الداخلية فيه.



