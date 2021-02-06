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أخبار العالم

موقفها مترفّع وأكثر إيجابية.. وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن مصر في أزمة بلاده

السبت 06/فبراير/2021 - 08:45 ص
مصر ولبنان
مصر ولبنان
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محمود نوفل
أثنى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني  في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة  بالدور الذي تلعبه الدولة المصرية  في حلّ أزمة لبنان. 

وأكد وهبة في تصريحات لـ "نداء الوطن " أن مصر  تعتبر اكثر دولة عربية ملمّة بخلافات اللبنانيين وسبل إيجاد الحلول لها، ولطالما أدّت دورًا إيجابيا. 

وأشاد الوزير اللبناني بالدور المصري في الأزمة اللبنانية قائلا: موقفها مترفّع عن كل الحساسيات الداخلية فيه.

وواصل حديثه : مصر لن تتردّد في تلبية أي طلب مساعدة في أي وقت، ولكن في ظلّ وجود انقسام داخلي فإنها تترك المجال للتوافق الداخلي لكي تبادر الى دعم الحلول.
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