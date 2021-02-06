آثار القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا وكيفية إجرائها.. آداب تكشف عن خطتها عند رصد أي حالات اشتباه.. وعمداء: تصحيح المواد فور الانتهاء منها وإجراؤها بهذه الطريقة

تخصيص وحدة لمكافحة العدوى.. آداب القاهرة تكشف عن إجراءاتها الاحترازية بالامتحانات

عميد آثار القاهرة يكشف عن كيفية إجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا









مع قرب انعقادها والكشف عن طرق إجرائها لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس، يعرض "صدى البلد"، المواعيد المقررة لامتحانات طلاب الدراسات العليا، وكيفية إجرائها، وكذلك أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات وكيفية التعامل عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.









كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية، والتدابير الوقائية المتبعة عند إجرائها، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الكلية حال رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح "كامل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجامعة خصصت وحدة لمكافحة العدوى بكليات الجامعة، حيث يتم من خلالها تحديد موعد لحالات الاشتباه لأخذ مسحة وفحصها، وإبلاغ المريض بالنتيجة بعد 48 ساعة.





وأضاف أنه بالنسبة إلى حالات الإصابة من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتوجه المريض إلى عيادة "كوفيد" بقصر العيني، ويتم صرف البروتوكول ويتم العزل منزليًا بالنسبة للحالات غير الحرجة.





كما تم تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بكارنيه الكلية وبطاقة الرقم القومي، ويتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة.





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وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.





وأكد ضرورة التشديد التام بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة ، والتزام الجميع بها ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة ، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .





من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أن الامتحانات الخاصة بطلاب الدراسات العليا ستكون بنظام "البابل شيت" كما هو الحال لطلاب مرحلة البكالوريوس .





وأضاف "رجب"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن هناك ثلاث فترات تم تخصيصها للطلاب لإجراء الامتحانات، حيث يتم إجراء الامتحانات لطلاب البكالوريوس خلال الفترة الأولى والثانية، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يتم إجراء الامتحانات لهم خلال الفترة الثالثة والتي تنتهي الساعة الثانية ظهرًا ، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم في قاعات الامتحانات.





وأكد أن الكلية تشدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، ومنع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة، كما يتم قياس درجة حرارتهم للاطمئنان على صحتهم، إضافةً إلى وجود متابعة مستمرة من إدارة الكلية للتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات.





وكان عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تصحيح كل مادة بعد انتهاء الامتحان ، وإعلان النتيجة مباشرة بعد تصحيح جميع المواد ، والانتهاء من إجراء الامتحانات ، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .





كما أنه من المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 20 من شهر فبراير الجاري ، لطلاب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس.





وعقدت جامعة القاهرة جلستها الشهرية برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، يوم الاثنين الماضي الموافق 1 فبراير الجاري لمناقشة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول ، حيث يتم إجراء الامتحانات لطلاب مراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بدءًا من 20 فبراير الجاري ، وذلك وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات .





كما تم التشديد خلال الجلسة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، وتوفير قاعات كبيرة لمنع التكدسات داخلها ، حفاظًا على التباعد الاجتماعي ، كما تم التوجيه بتوفير أطقم طبية بجميع كليات الجامعة، إضافة إلى إعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.





على أن يتم تسكين الطلاب المغتربين والوافدين بالمدن الجامعية اعتبارًا من يوم 17 فبراير ، وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعداده، مع عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.



