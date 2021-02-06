صدام قوي بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي.. الليلة





ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريه بيرلو لتحقيق الفوز على ميلان في مباراة اليوم، لخطف المركز الثالث من الذئاب، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.





في المقابل يبحث ذئاب روما عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير في مباراة اليوم، لتأمين تواجده في المركز الثالث.





كانت مباراة الدور الأول بين يوفنتوس وروما، انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.





ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، ساسولو مع سبيزيا، أتلانتا مع تورينو، وجنوى مع نابولي.





وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره روما اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.