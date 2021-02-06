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أخبار العالم

قادة انقلاب ميانمار يقطعون خدمات الإنترنت بعد نزول المحتجين الشوارع

السبت 06/فبراير/2021 - 09:47 ص
انقلاب ميانمار
انقلاب ميانمار
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محمد علي
واصلت قيادة الانقلاب في ميانمار اجراءاتها العنيفة بقطع الانترنت مع نزول  الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على ما حدث ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وسبق إن قطعت سلطات ميانمار العسكرية  خدمات تويتر وإنستجرام.

وذكر  مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت على "تويتر"، أن بيانات الشبكة أظهرت تراجع الاتصال في ميانمار بنسبة 54%.

وسبق و قالت شركة "تيلينور" للاتصالات إن حكام ميانمار العسكريين أمروا شركات اتصالات الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت بحجب الخدمات.

والأسبوع الماضي انقلب قادة ميانمار على الحكومة المنتخب وأعتقلوا اعضائها بلا هوداة، بحجة تزوير الانتخابات.

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