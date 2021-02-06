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التموين عن مدينة الذهب: ستعود بمليارات الدولارات وحلم حقيقي لكل العاملين المصريين في الصناعة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:47 ص
مستشار وزير التموين
مستشار وزير التموين
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ياسمين القصاص

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن مشروع "مدينة الذهب" سوف ينفذ على مساحة تبلغ حوالي 150 فدان، بحيث أن يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات بحد أقصى، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بصناعة الذهب؛ التي تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وعلى ما وصلت إليه الدولة المصرية من إزدهار اقتصادي ونمو في ظل جائحة فيروس كورونا التي بسببها تشهد أغلبية الاقتصادات تراجعًا.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"،  اليوم السبت أن جار العمل على المشروع، ومساحته ستكون 150 فدان وفقا لما  أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي،  منوها إلى أن سوف يوجد هناك عدد كبير من المصانع والورش والمعارض الدولية في المدينة، كما سيكون هناك مدرسة للتعليم ونادي اجتماعي ومطاعم ومسجد وكنيسة وستكون عالمية وفي موقع مميز، منوها بأن مدة المشروع 3 سنوات.

وأشار "مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب"،  إلى أن مدينة الذهب ستكون مركز عالميًا ومحليًا أسوة بمدن أخرى شبيهة لها في العالم كله، موضحا أن عدة دول أقامت مدنا لصناعة المعدن النفيس منها دبي وتركيا.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، "إحنا مش أقل منهم.. صناعة الذهب في مصر من الصناعات الأساسية، ومن ركائز الاقتصاد".

وأوضح، أن المدينة سوف تكون تحقيق حلم لكل العاملين المصريين في الصناعة، مشيرا إلى أن المشروع يوفر فرص عمل كثيرة  واستثمارات وسيعود بمليارات الدولارات على الدولة والمواطن.

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