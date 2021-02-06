كيف تعقد امتحانات الدراسات العليا بآثار القاهرة؟.. عميد الكلية يجيب

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة عن كيفية إجراء امتحانات الدراسات العليا بالكلية.





وأوضح "رجب" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات الخاصة بطلاب الدراسات العليا ستكون بنظام "البابل شيت" كما هو الحال لطلاب مرحلة البكالوريوس.





وأضاف، أنه تم تخصيص فترتين لامتحانات لطلاب البكالوريوس، والفترة الثالثة لطلاب مرحلة الماجستير والدكتوراة والتي تنتهي الساعة الثانية ظهرًا، منعا للتجمعات والتكدسات بينهم في قاعات الامتحانات.





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وأكد على أن الكلية تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، ومنع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة، كما يتم قياس درجة حرارتهم للاطمئنان على صحتهم، إضافة إلى وجود متابعة مستمرة من إدارة الكلية للتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات.





وكان عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية اعتبارا من يوم 20 من شهر فبراير الجاري.





كما أنه سيتم تصحيح كل مادة بعد انتهاء الامتحان، وإعلان النتيجة مباشرة بعد تصحيح جميع المواد، والانتهاء من إجراء الامتحانات.