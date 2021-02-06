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أخبار البلد

إنفوجراف.. زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "إنفوجراف" بعنوان "زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة"؛ حيث تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، وبلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، حياة كريمة)، كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن على مدار العامين الماضيين.

وفي إطار توفير السلع الأساسية للمواطنين، تم تطوير الخدمات التموينية بزيادة عدد المنافذ وتطوير العديد من مكاتب التموين، وإتاحة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. كل ذلك يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضروريات الحياة اليومية للمواطنين كافة وخاصة محدودي الدخل.

وقد شهدت الموازنة العامة للدولة زيادة في مخصصات الدعم النقدي للعام المالي 2020/2019، بإجمالي 18.5 مليار جنيه؛ وتطبيق برنامجي تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي على مدار 6 سنوات، ووصل عدد المستفيدين منها إلى نحو 3.8 ملايين أسرة مستفيدة من الدعم النقدي خلال عام 2020/2019.

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