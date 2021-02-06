ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 16 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في مركز المحمودية بالبحيرة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:54 ص
الرقابة على المخابز
الرقابة على المخابز
Advertisements
أسماء الجنبيهى

نظمت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز المحمودية.


أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تضمن الآتي:

- تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن عدم إعلان عن اسم صاحب المخبز واسم المدير المسؤول ومواعيد التشغيل وسعر الرغيف ووزن الرغيف على واجهة المخبز.

-تحرير محضر عدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز.

وكانت مديرية التموين بالبحيرة، نظمت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الخميس الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر وبدون أختام، كما تم ضبط 600 كيلو سردين داخل ثلاجة تبريد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 
كما تم  ضبط مصنع شيكولاته بدون سجل صناعي وتم اتخاذ الإجراءات القانون.


اقرأ أيضا: عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة والزراعة في المنازل بالبحيرة

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 16محضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز كفر الدوار بالبحيرة

تحرير 27 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة بكفر الدوار وشبراخيت

تحرير 10 محاضر مخالفة للمخابز المدعمة بمركز المحمودية في البحيرة

تحرير 16 محضرا للمخابز المخالفة فى أبو حمص بالبحيرة

سمن وملح ومخلل.. ضبط سلع منتهية الصلاحية بمصنع مشهور في البحيرة

تحرير 50 محضرا للمخابز المخالفة بـ البحيرة

ترشيحاتنا

الكويت توجه نداء عاجلا لرعاياها في فرنسا

انتحار شاب يتسبب في وفاة رضيع عمره 5 أشهر .. تفاصيل

حكام مباريات اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز

قرعة كأس مصر.. الأهلي يواجه النصر والزمالك أمام حرس الحدود

يخص الحرمين.. قرار سعودي عاجل لمواجهة كورونا

مات مخنوقا أم مذبوحا .. قصة نهاية المطرب عبد اللطيف التلبانى المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء