تحرير 16 محضر مخالفة للمخابز المدعمة في مركز المحمودية بالبحيرة

نظمت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز المحمودية.





أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تضمن الآتي:

- تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن عدم إعلان عن اسم صاحب المخبز واسم المدير المسؤول ومواعيد التشغيل وسعر الرغيف ووزن الرغيف على واجهة المخبز.

-تحرير محضر عدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز.

وكانت مديرية التموين بالبحيرة، نظمت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الخميس الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر وبدون أختام، كما تم ضبط 600 كيلو سردين داخل ثلاجة تبريد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم ضبط مصنع شيكولاته بدون سجل صناعي وتم اتخاذ الإجراءات القانون.





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